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Demographiekrise: Was hilft gegen Deutschlands Geburtenflaute?

Demographiekrise: Was hilft gegen Deutschlands Geburtenflaute?

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Eine Mutter und ihr Kind (Symbolbild). Es geht hier um sinkende Geburtenzahlen. (Themenbild/Collage)
Eine Mutter und ihr Kind (Symbolbild). Es geht hier um sinkende Geburtenzahlen. (Themenbild/Collage)
Eine Mutter und ihr Kind (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose
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Was hilft gegen Deutschlands Geburtenflaute?

Seit Jahren sinkt die Zahl der Geburten in Deutschland – trotz großzügiger Anreize. Wo liegen also die Gründe dafür, dass sich immer weniger Leute für Kinder entscheiden? Und was kann man dagegen tun? Ein Kommentar von Lukas Steinwandter.

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Eine Mutter und ihr Kind (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose
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