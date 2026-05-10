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Mehrjähriger Finanzrahmen: Die „Ursula-Koalition“ fordert 200 Milliarden Euro mehr für die EU

Mehrjähriger Finanzrahmen: Die „Ursula-Koalition“ fordert 200 Milliarden Euro mehr für die EU

Mehrjähriger Finanzrahmen: Die „Ursula-Koalition“ fordert 200 Milliarden Euro mehr für die EU

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): will für den Mehrjährigen Finanzrahmen noch mehr Geld. Foto: picture alliance / MAXPPP | Nicolas Landemard / Le Pictorium
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): will für den Mehrjährigen Finanzrahmen noch mehr Geld. Foto: picture alliance / MAXPPP | Nicolas Landemard / Le Pictorium
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): verteilte schon im Namen von Coronahilfen Steuergelder an den europäischen Süden. Foto: picture alliance / MAXPPP | Nicolas Landemard / Le Pictorium
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Die „Ursula-Koalition“ fordert 200 Milliarden Euro mehr für die EU

Rund zwei Billionen Euro plant die EU für die Haushaltsjahre zwischen 2028 und 2034 ein – rund 60 Prozent mehr als im laufenden Finanzrahmen. Jetzt will eine linke Mehrheit im Parlament noch mehr Geld – zu Lasten großer Nettozahler wie Deutschland.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): verteilte schon im Namen von Coronahilfen Steuergelder an den europäischen Süden. Foto: picture alliance / MAXPPP | Nicolas Landemard / Le Pictorium
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