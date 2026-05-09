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JF-Reportage: Wenn die Schule zum Angstraum wird

JF-Reportage: Wenn die Schule zum Angstraum wird

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Polizisten an einer Schule (Symbolbild): Vor allem Moslems machen Probleme. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
Polizisten an einer Schule (Symbolbild): Vor allem Moslems machen Probleme. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
Polizisten an einer Schule (Symbolbild): Vor allem Moslems machen Probleme. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
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Wenn die Schule zum Angstraum wird

Eine Ludwigshafener „Schule ohne Rassismus“ ist seit Jahren ein Hotspot der Gewalt. Schlägereien, Reizgasattacken, sogar Messerangriffe sind an der Tagesordnung. Vor allem Moslems machen Probleme. Eine JF-Reportage.

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Polizisten an einer Schule (Symbolbild): Vor allem Moslems machen Probleme. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
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