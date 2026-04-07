Familienfeier eskaliert: Clan-Mitglieder prügeln auf Polizisten ein

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LEVERKUSEN. Eine Familienfeier eines bekannten Clans ist am Ostersonntag in Leverkusen eskaliert und hat in Gewalt gegen die Polizei umgeschlagen. Anwohner hatten zuvor mehrfach wegen der Lautstärke die Beamten gerufen. Als Polizisten gegen 23 Uhr die Feier in einer Bar beenden wollten, kippte die Situation.

Dutzende Gäste griffen die Einsatzkräfte an, wie die Polizei mitteilte. Ein 25jähriger Mann soll dabei mit einem Stuhl auf einen Beamten eingeschlagen haben. Er wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Informationen des WDR handelte es sich bei einem Großteil der Beteiligten um Mitglieder der im Raum Leverkusen bekannten Goman-Familie. Insgesamt befanden sich 40 bis 50 Personen in der Bar, von denen viele an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Zwischenzeitlich soll es auch innerhalb der Gruppe zu Gewalt gekommen sein.

Drei Polizisten von Clan-Mitgliedern verletzt

Nachdem einige der Angreifer die Bar von innen verriegelt hatten, griffen Gäste einander an. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, genaue Zahlen und Schweregrade waren zunächst nicht bekannt. Drei Polizisten – zwei Frauen und ein Mann – wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses jedoch noch in der Nacht wieder verlassen.

Die Polizei war mit rund 150 Beamten im Einsatz. Zudem ordneten die Einsatzkräfte Blutproben bei zwei Frauen im Alter von 35 und 17 Jahren sowie bei einem 26jährigen Mann an. Alle drei wurden vorläufig zur Wache gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (rr)