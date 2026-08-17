Fällt Ministerpräsident Voigt heute vom hohen Ross?

Hoch zu Ross, die Zügel fest in der Hand: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf einem Schaukelpferd. Screenshot: stadt.ohrdruf und schlossehrensteinohrdruf/Instagram

Nach dem aberkannten Doktortitel wird es ernst für Mario Voigt. Heute entscheidet der Koalitionspartner BSW über seinen Rücktritt. Und am Sonnabend will er, als wäre nichts gewesen, wieder CDU-Landesvorsitzender werden. Ein Hintergrundbericht.