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Thüringen: Fällt Ministerpräsident Voigt heute vom hohen Ross?

Thüringen: Fällt Ministerpräsident Voigt heute vom hohen Ross?

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Hoch zu Ross, die Zügel fest in der Hand: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf einem Schaukelpferd.
Hoch zu Ross, die Zügel fest in der Hand: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf einem Schaukelpferd.
Hoch zu Ross, die Zügel fest in der Hand: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf einem Schaukelpferd. Screenshot: stadt.ohrdruf und schlossehrensteinohrdruf/Instagram
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Fällt Ministerpräsident Voigt heute vom hohen Ross?

Nach dem aberkannten Doktortitel wird es ernst für Mario Voigt. Heute entscheidet der Koalitionspartner BSW über seinen Rücktritt. Und am Sonnabend will er, als wäre nichts gewesen, wieder CDU-Landesvorsitzender werden. Ein Hintergrundbericht.

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Hoch zu Ross, die Zügel fest in der Hand: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf einem Schaukelpferd. Screenshot: stadt.ohrdruf und schlossehrensteinohrdruf/Instagram
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