Ben Ungeskriptet: „Ich bin dem ‚Spiegel‘ wirklich dankbar“

„Ben Ungeskriptet“ in seinem Studio: Menschlich verständlich, dass die Regierung gegen die Opposition vorgeht. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Das neue Interview von „Ben Ungeskriptet“ mit Ulrich Siegmund bricht alle Rekorde. Wie erklärt sich der Podcaster den Erfolg? Und was ist aus dem Streit mit der Landesmedienanstalt geworden? Die JF hat mit ihm gesprochen.