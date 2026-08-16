Alle Nazis, außer Mutti

Ein Graffiti in London zeigt die großen Staatsmänner der Welt als Nazis: Ein anderes Bezugssystem haben viele in der Bundesrepublik längst nicht mehr. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic

Die Bundesrepublik sieht überall Weimar, Nazis und das neue 1933 aufziehen. Mit dem Werk des Historikers Ernst Nolte in der Hinterhand arbeitet sich Thorsten Hinz an einer Vergangenheit ab, die nicht vergehen will.