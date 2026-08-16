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Geschichte als Tourette: Alle Nazis, außer Mutti

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Ein Graffiti in London zeigt die großen Staatsmänner der Welt als Nazis: Ein anderes Bezugssystem haben viele in der Bundesrepublik längst nicht mehr. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
Ein Graffiti in London zeigt die großen Staatsmänner der Welt als Nazis: Ein anderes Bezugssystem haben viele in der Bundesrepublik längst nicht mehr. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
Ein Graffiti in London zeigt die großen Staatsmänner der Welt als Nazis: Ein anderes Bezugssystem haben viele in der Bundesrepublik längst nicht mehr. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
JF-Plus Icon Premium Geschichte als Tourette
 

Alle Nazis, außer Mutti

Die Bundesrepublik sieht überall Weimar, Nazis und das neue 1933 aufziehen. Mit dem Werk des Historikers Ernst Nolte in der Hinterhand arbeitet sich Thorsten Hinz an einer Vergangenheit ab, die nicht vergehen will.

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Ein Graffiti in London zeigt die großen Staatsmänner der Welt als Nazis: Ein anderes Bezugssystem haben viele in der Bundesrepublik längst nicht mehr. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
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