Feuer frei für die Klimapanik

Ein Waldbrand am Stadtrand von Rom: Solche Schadensereignisse werden immer früher erkannt. Foto: picture alliance / abaca | LaPresse/ABACA

Kaum brennt es in Europas Wäldern, steht für viele Medien der Schuldige fest: der Klimawandel. Doch die Gründe sind anderer Natur – und der Alarmismus fehl am Platz. Ein Kommentar von Holger Douglas.