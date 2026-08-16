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Waldbrände in Europa: Feuer frei für die Klimapanik

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Ein Waldbrand am Stadtrand von Rom: Solche Schadensereignisse werden immer früher erkannt. Doch stattdessen fokussiert man sich auf den Klimawandel als mögliche Ursache. Foto: picture alliance / abaca | LaPresse/ABACA
Ein Waldbrand am Stadtrand von Rom: Solche Schadensereignisse werden immer früher erkannt. Doch stattdessen fokussiert man sich auf den Klimawandel als mögliche Ursache. Foto: picture alliance / abaca | LaPresse/ABACA
Ein Waldbrand am Stadtrand von Rom: Solche Schadensereignisse werden immer früher erkannt. Foto: picture alliance / abaca | LaPresse/ABACA
JF-Plus Icon Premium Waldbrände in Europa
 

Feuer frei für die Klimapanik

Kaum brennt es in Europas Wäldern, steht für viele Medien der Schuldige fest: der Klimawandel. Doch die Gründe sind anderer Natur – und der Alarmismus fehl am Platz. Ein Kommentar von Holger Douglas.

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Ein Waldbrand am Stadtrand von Rom: Solche Schadensereignisse werden immer früher erkannt. Foto: picture alliance / abaca | LaPresse/ABACA
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