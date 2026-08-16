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Interview der Woche: Ufo-Experte Robert Fleischer: „Dieses Phänomen ist real“

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Ufo (Symbolbild), Autor und Journalist Robert Fleischer
Ufo (Symbolbild), Autor und Journalist Robert Fleischer
Ufo (Symbolbild), Autor Fleischer: „Offizieller Standpunkt der US-Streitkräfte, der Regierung und der Nasa: es gibt unerklärliche Objekte“ Foto: AdobeStock/Olga Demina & privat
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Ufo-Experte Robert Fleischer: „Dieses Phänomen ist real“

Noch immer wird bei uns kaum wahrgenommen, welche Revolution sich in den USA vollzieht: Die Regierung bestätigt die Existenz von Ufos. Zu den führenden Experten für diese zählt hierzulande der Ex-MDR-Journalist Robert Fleischer, der Deutschland warnt, vor dem internationalen Wandel weiter die Augen zu verschliessen.

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Ufo (Symbolbild), Autor Fleischer: „Offizieller Standpunkt der US-Streitkräfte, der Regierung und der Nasa: es gibt unerklärliche Objekte“ Foto: AdobeStock/Olga Demina & privat
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