Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Wahlbeeinflussung: Wie die Heuschrecken fallen die NGOs jetzt in Sachsen-Anhalt ein

Wahlbeeinflussung: Wie die Heuschrecken fallen die NGOs jetzt in Sachsen-Anhalt ein

Wahlbeeinflussung: Wie die Heuschrecken fallen die NGOs jetzt in Sachsen-Anhalt ein

Gegendemo war gestern. Jetzt geht es den NGOs um direkte Wahlbeeinflussung gegen die AfD und ihren Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund.
Gegendemo war gestern. Jetzt geht es den NGOs um direkte Wahlbeeinflussung gegen die AfD und ihren Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund.
Gegendemo war gestern. Jetzt geht es den NGOs um direkte Wahlbeeinflussung gegen die AfD und ihren Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | R7172
JF-Plus Icon Premium Wahlbeeinflussung
 

Wie die Heuschrecken fallen die NGOs jetzt in Sachsen-Anhalt ein

Ausgestattet mit vielen Millionen Euro bringen Berliner NGOs und Grüne hunderte Aktivisten nach Sachsen-Anhalt. Sie sollen einen AfD-Wahlsieg verhindern. Wie sie dabei vorgehen, zeigt eine Recherche der JUNGEN FREIHEIT.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Gegendemo war gestern. Jetzt geht es den NGOs um direkte Wahlbeeinflussung gegen die AfD und ihren Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | R7172
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles