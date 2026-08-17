Gegendemo war gestern. Jetzt geht es den NGOs um direkte Wahlbeeinflussung gegen die AfD und ihren Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | R7172

Wahlbeeinflussung Wahlbeeinflussung

Wie die Heuschrecken fallen die NGOs jetzt in Sachsen-Anhalt ein

Deutschland

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| Autor: Frank Hauke

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Ausgestattet mit vielen Millionen Euro bringen Berliner NGOs und Grüne hunderte Aktivisten nach Sachsen-Anhalt. Sie sollen einen AfD-Wahlsieg verhindern. Wie sie dabei vorgehen, zeigt eine Recherche der JUNGEN FREIHEIT.

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