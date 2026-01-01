Explosionen, Feuer, Ausschreitungen: Das war die Silvesternacht

Anzeige

BERLIN/AMSTERDAM/BERN. Im Laufe der Silvesternacht ist es in mehreren deutschen Städten sowie im europäischen Ausland zu Ausschreitungen gekommen. In den Berliner Stadtteilen Neukölln und Moabit sei es zu Angriffen auf Polizisten und Sanitäter gekommen, berichtete Polizeisprecher Florian Nath laut dpa. Bei der Festnahme von Tätern sei es zu weiteren Angriffen gekommen. Insgesamt in ganz Berlin seien 21 Beamte durch Knalltraumata leicht verletzt worden. Es kam zu mehr als 400 Festnahmen.

Im Westberliner Stadtteil Spandau wurde zudem ein Mensch durch die Explosion einer Kugelbombe verletzt. Mehrere Menschen wurden festgenommen, nachdem bei ihnen illegale Sprengkörper gefunden worden waren. In Neukölln wurde ein Fahrzeug sichergestellt, aus dem heraus sogenannte Kugelbomben verkauft worden waren.

Insgesamt sei die Silvesternacht in der Hauptstadt aber weniger problematisch verlaufen als in den Vorjahren, berichtete die Behörde. „Wir haben keine schweren Verletzungen bei Kollegen und auch nicht bei feiernden Menschen. Und wir haben auch nicht so schwere Vorkommnisse und Sachbeschädigungen wie im letzten Jahr“, sagte ein Sprecher.

Niederlande: Polizisten mit Molotow-Cocktails beworfen

Auch im Hamburger Stadtteil Steilshoop wurden nach Aussage der Polizei Passanten und Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern attackiert. Verletzte seien bislang nicht bekannt, mutmaßliche Täter aber aufgegriffen worden.

Im ganzen Land kam es zu Bränden. So brannte in Berlin etwa ein Reisebus aus, in Thüringen ging eine Garage in Flammen auf. Bislang wurden jedoch keine Fälle von Brandstiftung gemeldet.

Zu sehr schweren Ausschreitungen kam es währenddessen in den Niederlanden. In der Stadt Breda wurden Polizisten mit Molotow-Cocktails und Gehwegplatten beworfen. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Polizeiauto, wurden in Brand gesetzt. Die Behörde berichtet zudem von mehreren Schlägereien.

Auch in der Stadt Roosendal wurden Polizeibeamte attackiert und mit Feuerwerkskörpern beworfen. Sieben Personen wurden festgenommen.

Brand tötet in der Schweiz Dutzende Personen

In der niederländischen Hauptstadt Amsterdam fing die Vondelkirche Feuer und wurde so schwer beschädigt, daß mindestens ein 50-Meter-Turm des Gebäudes einstürzte. Die Brandursache ist noch unklar. „Es ist sehr traurig. Ganz Amsterdam kennt die Vondelkirche. Sie ist ein Wahrzeichen, das nun in Flammen steht. Es ist unbeschreiblich“, sagte ein Tourist dem niederländischen Medium De Telegraaf.

Bei einem Brand in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana wurden Dutzende Menschen getötet und weitere verletzt. Zuvor hatte die Polizei von einer Explosion gesprochen. Der Vorfall ereignete sich gegen ein Uhr nachts. Die Ursache ist noch unbekannt, die Behörden gehen derzeit jedoch nicht von einem Anschlag aus.

