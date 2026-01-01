Generation Z ist „cooked“ – oder doch nicht?

Die Generation Z macht sich keine Illusionen über die Situation, in der sie steckt. Foto: Mit KI generiert

Die Generation Z muß von älteren Jahrgängen im Diskurs viel einstecken. Doch was, wenn die Jungen nur schonungslos auf die Welt blicken, in der sie stehen? Ihre Unzufriedenheit, ihre Wut sind keine Pose. Eine Betrachtung von Ferdinand Vogel.