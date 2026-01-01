Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Generationen- und Geschlechterkonflikt: Generation Z ist „cooked“ – oder doch nicht?

Generationen- und Geschlechterkonflikt: Generation Z ist „cooked“ – oder doch nicht?

Generationen- und Geschlechterkonflikt: Generation Z ist „cooked“ – oder doch nicht?

Die Generation Z macht sich keine Illusionen über die Situation, in der sie steckt.
Die Generation Z macht sich keine Illusionen über die Situation, in der sie steckt.
Die Generation Z macht sich keine Illusionen über die Situation, in der sie steckt. Foto: Mit KI generiert
JF-Plus Icon Premium Generationen- und Geschlechterkonflikt
 

Generation Z ist „cooked“ – oder doch nicht?

Die Generation Z muß von älteren Jahrgängen im Diskurs viel einstecken. Doch was, wenn die Jungen nur schonungslos auf die Welt blicken, in der sie stehen? Ihre Unzufriedenheit, ihre Wut sind keine Pose. Eine Betrachtung von Ferdinand Vogel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Generation Z macht sich keine Illusionen über die Situation, in der sie steckt. Foto: Mit KI generiert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles