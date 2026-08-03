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Linke und Grüne unterstützen Initiative: Leipzig soll jährlich 20.000 Euro für die „Seenotrettung“ spenden

Linke und Grüne unterstützen Initiative: Leipzig soll jährlich 20.000 Euro für die „Seenotrettung“ spenden

Linke und Grüne unterstützen Initiative: Leipzig soll jährlich 20.000 Euro für die „Seenotrettung“ spenden

Das Bild zeigt Asylmigranten auf Lampedusa. Leipzig will sogenannte Seenotrettung mit Steuergeld fördern.
Das Bild zeigt Asylmigranten auf Lampedusa. Leipzig will sogenannte Seenotrettung mit Steuergeld fördern.
Asylmigranten auf Lampedusa: Finanzierung sogenannter Seenotrettung ist ein Flickenteppich. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Ximena Borrazas
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Leipzig soll jährlich 20.000 Euro für die „Seenotrettung“ spenden

Die sogenannte Seenotrettung könnte kentern: Immer mehr Städte streichen die Förderung der Migrations-NGOs. Doch Leipzig will jetzt erst damit anfangen. Rechtlich ist das Ganze heikel.

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Asylmigranten auf Lampedusa: Finanzierung sogenannter Seenotrettung ist ein Flickenteppich. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Ximena Borrazas
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