Egal, wie die Wahl ausgeht: Schulze will sich schnell wiederwählen lassen

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MAGDEBURG. Drei Monate vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) angekündigt, sich innerhalb kurzer Frist danach wiederwählen zu lassen. Er wolle damit Spekulationen entgegengetreten, er bliebe bei unklaren Mehrheitsverhältnissen längere Zeit geschäftsführend im Amt.

Die CDU steht aktuell in den Umfragen bei 24 Prozent. Gemeinsam mit SPD und Linken könnte es zu einer knappen Mehrheit gegen die AfD, die bei 42 Prozent steht, reichen. Grüne, FDP und BSW werden demnach nicht in den Landtag einziehen. Aber auch die SPD kämpft mit der Fünf-Prozenthürde.

Schulze sieht sich als „Nummer eins“ der Wähler

Auf die Frage im „BerlinPlaybook“-Podcast von Politico, ob die Wahl eines Ministerpräsidenten dann innerhalb weniger Wochen stattfinden würde, antwortete Schulze: „Ja, natürlich.“ Und er ergänzte, es gebe „keine Zeitfrist“ für seine Wiederwahl: „Aber es ist wichtig, dass man weiß: Der Ministerpräsident muss dort gewählt werden. Und dann werde ich mich natürlich da zur Wahl stellen.“

Er begründete seinen Anspruch auf das Amt mit seinen angeblich hohen persönlichen Beliebtheitswerten: „Wenn es um Sven Schulze geht, dann ist das die Nummer eins für die Menschen im Land.“ Spekulationen über mögliche Koalitions- oder Mehrheitsmodelle nach der Wahl wollte Schulze nicht führen. (fh)