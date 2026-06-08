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Linksextremisten gegen AfD: Die Spur führt in einen steuerfinanzierten Kulturtreff

Linksextremisten gegen AfD: Die Spur führt in einen steuerfinanzierten Kulturtreff

Linksextremisten gegen AfD: Die Spur führt in einen steuerfinanzierten Kulturtreff

Linke Gruppen blockieren die Zufahrt zum AfD-Bundesparteitag in Riesa (Januar 2025): „Bevölkerung triggern“. Foto: picture alliance / PIC ONE | Bastian Stock
JF-Plus Icon Premium Linksextremisten gegen AfD
 

Die Spur führt in einen steuerfinanzierten Kulturtreff

Im Juli steht der nächste AfD-Bundesparteitag an. Und schon jetzt mobilisiert die linksextreme Szene zum Gegenprotest, unter anderem mit Blockadetrainings. Die JF kennt die Strippenzieher – und weiß, welche Partei mitmischt.

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Linke Gruppen blockieren die Zufahrt zum AfD-Bundesparteitag in Riesa (Januar 2025): „Bevölkerung triggern“. Foto: picture alliance / PIC ONE | Bastian Stock
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