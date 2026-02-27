Dobrindt kündigt neue Prüfung des AfD-Gutachtens an

Anzeige

BERLIN. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat angekündigt, das AfD-Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) neu zu prüfen. „Im Zuge der Befassung mit dem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Köln wird das Ministerium eine vertiefte Prüfung des Gutachtens vornehmen“, teilte eine Sprecherin des Ressorts der Bild-Zeitung am Freitag mit.

Das Gericht hatte am Donnerstag die Hochstufung der AfD zur „gesichert rechtsextremistischen Bestrebung“, die im Mai vergangenen Jahres erfolgt war, für rechtswidrig erklärt (JF berichtete). Das Gutachten, welches ausschließlich auf öffentlichen Aussagen der Mitglieder und Politiker der Partei basierte (JF dokumentierte), sei laut Dobrindts Sprecherin ohne fachliche Prüfung von seiner SPD-Vorgängerin Nancy Faeser entgegengenommen worden.

In fünf Ländern gilt die AfD als „gesichert rechtsextrem“

Nach Auffassung der Kölner Richter lägen die Voraussetzungen für die Einstufung nicht vor. Entscheidend seien „tatsächliche Anhaltspunkte“, die sich „zur Gewißheit verdichtet“ haben. Zentral war dabei der ethnisch-kulturelle Volksbegriff. Zwar bestehe „der begründete Verdacht“, jedoch „keine hinreichende Gewißheit“ dafür, daß es den politischen Zielsetzungen der AfD entspreche, deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur einen rechtlich abgewerteten Status zuzuerkennen. Auch zahlreiche Äußerungen einzelner Funktionäre reichten nicht aus, um den Verdacht zu begründen.

Damit bleibt die AfD weiterhin als „rechtsextremer Verdachtsfall“ beobachtet. Eine Hochstufung würde den Einsatz von V-Leuten ermöglichen sowie die Hürden für die Überwachung einzelner Mitglieder mit nachrichtendienstlichen Mitteln senken. Verfassungsschutzämter von fünf Bundesländern – Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen – behandeln die Partei bereits als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“. (kuk)