Das Soloprogramm „Shesus“ von Carolin Kebekus ist pures Gift

Das Programm von Carolin Kebekus ist bezeichnend für das Niveau des ÖRR. Foto: ARD Mediathek Screenshot

Billiges Gepöbel gegen Christen, Geschmacklosigkeiten und Sexismus gegen Männer, das hat das Programm von Carolin Kebekus zu bieten. Was die mit Zwangsgebühren finanzierte ARD anbietet, spottet jeder Beschreibung. Interessant ist zudem, was sich die „Komikerin“ nicht traut.