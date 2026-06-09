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Ärger mit Verwaltung: Bundestag: AfD-Abgeordnete musste „Stolzflagge“ entfernen

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Eine montierte „Stolzflagge“ vor dem Bundestag. Foto: picture alliance / imageBROKER | Michael Weber /// Montage: JF
Eine montierte „Stolzflagge“ vor dem Bundestag. Foto: picture alliance / imageBROKER | Michael Weber /// Montage: JF
Eine montierte „Stolzflagge“ vor dem Bundestag. Foto: picture alliance / imageBROKER | Michael Weber /// Montage: JF
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Bundestag: AfD-Abgeordnete musste „Stolzflagge“ entfernen

Dass die Polizei einem AfD-Abgeordneten im Bundestag einen Besuch abstattet, weil von dessen Balkon eine Deutschlandfahne geschwenkt wird, ruft die Polizei auf den Plan. Doch die Nationalfarben sorgen nach JF-Informationen nicht zum ersten Mal für Ärger im Parlament.

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Eine montierte „Stolzflagge“ vor dem Bundestag. Foto: picture alliance / imageBROKER | Michael Weber /// Montage: JF
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