Die Bundesregierung finanziert „Die Falken“ mit Abermillionen

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BERLIN. Seit 2021 hat die „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“ insgesamt mehr als 8,41 Millionen Euro allein vom Bund erhalten. Das geht aus einer schriftlichen Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesbildungsministerin, Mareike Lotte Wulf (CDU), auf eine Frage des AfD-Abgeordneten Sebastian Münzenmaier hervor. Diese liegt der JUNGEN FREIHEIT vor.

Nicht mit eingerechnet sind mögliche weitere Förderungen durch die 16 Bundesländer. „Die Falken“ waren durch den von der JF enthüllten Skandal an der Oberschule Schleife in den Fokus geraten. Dort verteilten zwei Projektleiterinnen der Organisation pornographische Bilder von homosexuellen Männern und Anti-AfD-Flyer im Rahmen einer Projektwoche und verlangten von den Kindern, sich non-binäre Pronomen zu geben.

In seinem „Selbstverständnis“ definiert der Jugendverband sein zentrales Ziel: „Pädagogik und Politik – Gemeinsam für den Sozialismus“. Kindern sollten „die Widersprüche der kapitalistischen Logik und ihre gleichzeitige Durchbrechung durch die sozialistische Praxis erlebbar werden“. Letztlich müsse „eine sozialistische Gesellschaft“ erreicht werden.

Prien zahlt dieses Jahr eine Million an „Die Falken“

Das seit 2021 von der Grünen-Politikerin Lisa Paus und ab 2025 von Karin Prien (CDU) geführte Bildungsministerium zahlte und zahlt direkt den größten Anteil an die Sozialistische Jugend Deutschland (SJD): 8.193.849 Euro. Allein in diesem Jahr werden es 1.023.451 Euro sein.

Der zum Bildungsministerium gehörende Kinder- und Jugendplan des Bundes steuerte vom 1. Januar 2022 bis 31. März 2023 weitere Steuergelder in Höhe von 94.640,09 Euro bei.

Darüber hinaus förderte die Bundeszentrale für politische Bildung den SJD-Landesverband Berlin, aus dem die Projektleiterinnen im Fall Schleife kommen, mit knapp 152.000 Euro. Für das Projekt „IN*VISION 2021“ gab es 80.838,50 Euro, für „Audream – wir empowern uns!“ 50.890,53 Euro sowie für „Audream – neue Verbindungen“ exakt 20.116,37 Euro.

Münzenmaier: „Sofortiger Förderstopp“

Sebastian Münzenmaier, der die Frage an das Prien-Ministerium stellte, zeigte sich ob der Ausmaße der Förderung entsetzt: „Die Bundesregierung pumpt Millionen von Steuergeldern in eine Sozialisten-Truppe, die widerliche Porno-Seminare an Schulen abhält. Das ist schlicht pervers.“

Gegenüber der JF sagte der AfD-Abgeordnete mit Blick auf die am Donnerstag stattgefundene Aktuelle Stunde im Bundestag, dass SPD, Grüne und Linke diese Grenzüberschreitung relativierten und „ihre linken Gesinnungskumpanen auch noch im Bundestag“ verteidigten. Münzenmaier: „Die CDU macht bei allem fröhlich mit.“



Er forderte angesichts des „großangelegten Versuchs des totalen Gesellschaftsumbaus“ auch in den Schulen „einen sofortigen Förderstopp der roten Falken und eine durchgreifende Überprüfung aller linken NGOs“. (fh)