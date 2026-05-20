Die AfD will eine Diktatur, weil sie von „Altparteien“ spricht – sagt die CDU

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BERLIN. Die CDU hat eine Broschüre veröffentlicht, in der mit deutlichen Worten vor der AfD gewarnt wird. In dem von der Bundesgeschäftsstelle der Christdemokraten veröffentlichten Papier mit dem Titel „Abstieg für Deutschland. Keine Alternative“ heißt es unter anderem, die AfD sei „kein konservativer Wettbewerber und keine bürgerliche Partei“. Die Rechtspartei sei „für keine demokratische Partei ein Partner, erst recht nicht für die CDU“.

Einen Beleg für die Demokratiefeindlichkeit der AfD sehen die Verfasser der Broschüre darin, dass sie den Begriff „Altparteien“ verwendet. Wer so spreche, wolle „den Ein-Parteien-Stat so wie in der DDR oder im Nationalsozialismus“, heißt es in dem Text.

Deportationspläne unterstellt

Auch wird der Rechtspartei Antisemitismus als „fester Bestandteil“ der eigenen Programmatik unterstellt. Wenn etwa der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland von einer „globalisierten Klasse“ spreche, die Parteien, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen „kulturell und politisch“ beherrschen, handele es sich dabei eindeutig um eine antisemitische Chiffre. Die Partei um die Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla spiele in Deutschland lebende Juden gegen Muslime aus – für die Verantwortlichen des Dokuments ein Beweis dafür, dass es der AfD nicht ernst sei mit der Verteidigung jüdischen Lebens in der Bundesrepublik.

Des Weiteren unterstellt das CDU-Papier der AfD ein völkisches und rassistisches Weltbild, das für Menschen mit Migrationshintergrund „keinen Platz in unserem Land“ zulasse. Auch wird in dem Schriftstück behauptet, die rechte Partei bekenne sich „ganz offen dazu, Millionen Staatsbürger deportieren zu wollen“. Der Begriff „Remigration“ diene als „zentrale Chiffre“ für dieses Vorhaben.

Die AfD reagiert empört

Mit Empörung auf die Broschüre reagierte der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Carsten Hütter und betonte gegenüber „t-online“: „Ja, wir prüfen, ob wir juristisch gegen die Broschüre vorgehen.“ Das Dokument scheine „das letzte Aufbäumen der CDU zu sein, weil man uns politisch nicht das Wasser reichen kann“, mutmaßte Hütter.

Die AfD steht laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa derzeit bundesweit bei 29 Prozent. Damit wäre sie, wenn jetzt ein neuer Bundestag gewählt werden würde, eindeutig stärkste Kraft – gefolgt von CDU/CSU mit 22 Prozent und den Grünen mit 14 Prozent. (st)