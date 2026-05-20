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Kriminalstatistik: Ausländische Gewalt ist längst im Klassenzimmer angekommen

Kriminalstatistik: Ausländische Gewalt ist längst im Klassenzimmer angekommen

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Ausländergewalt passiert auch im Schulalltag (Symbolbild).
Ausländergewalt passiert auch im Schulalltag (Symbolbild).
Ausländergewalt passiert auch im Schulalltag (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER | Siegfried Kuttig
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Ausländische Gewalt ist längst im Klassenzimmer angekommen

Die Ausländergewalt beherrscht auch die Schulen. Was Kinder dort mitunter erdulden müssen, geht weit über harmlosere Rangeleien hinaus. Und Kinder sind nicht die einzigen Opfer. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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