Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Außenpolitik der Bundesrepublik: „Deutschland betreibt nur Symbolpolitik“, schimpft der Exil-Iraner

Außenpolitik der Bundesrepublik: „Deutschland betreibt nur Symbolpolitik“, schimpft der Exil-Iraner

Außenpolitik der Bundesrepublik: „Deutschland betreibt nur Symbolpolitik“, schimpft der Exil-Iraner

Demo von Exil-Iranern Mitte Januar am Brandenburger Tor in Berlin
Demo von Exil-Iranern Mitte Januar am Brandenburger Tor in Berlin
Demonstration gegen das iranische Regime am Brandenburger Tor Mitte Januar: widersprüchliche Politik kritisiert. Foto: picture alliance / imageBROKER | Rolf Zöllner
JF-Plus Icon Premium Außenpolitik der Bundesrepublik
 

„Deutschland betreibt nur Symbolpolitik“, schimpft der Exil-Iraner

Die jüngsten Proteste gegen das Mullah-Regime berühren auch viele Exil-Iraner in Deutschland. Sie werfen der Bundesregierung vor, nicht konsequent gegen die Islamisten in Teheran vorzugehen. Woran liegt das?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Demonstration gegen das iranische Regime am Brandenburger Tor Mitte Januar: widersprüchliche Politik kritisiert. Foto: picture alliance / imageBROKER | Rolf Zöllner
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles