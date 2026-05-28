Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anja Arndt, AfD
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bundestag: Wahlrecht für Ausländer? Warum der linke Vorstoß keine irre Sektiererei ist

Bundestag: Wahlrecht für Ausländer? Warum der linke Vorstoß keine irre Sektiererei ist

Bundestag: Wahlrecht für Ausländer? Warum der linke Vorstoß keine irre Sektiererei ist

Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag
Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag
Herrschaft durch das Nicht-Volk: Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
JF-Plus Icon Premium Bundestag
 

Wahlrecht für Ausländer? Warum der linke Vorstoß keine irre Sektiererei ist

Die Linke will allen Ausländern nach fünf Jahren Aufenthalt das Wahlrecht auf Bundesebene verschaffen. Eine verrückte Idee aus der linksradikalen Parallelwelt? Mitnichten! Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Herrschaft durch das Nicht-Volk: Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek. Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles