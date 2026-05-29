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Lebensschutz: Wenn sich ein Klinikchef gegen Abtreibungen stellt

Lebensschutz: Wenn sich ein Klinikchef gegen Abtreibungen stellt

Lebensschutz: Wenn sich ein Klinikchef gegen Abtreibungen stellt

Rainer Kimmig, Direktor der Essener Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, der keine Abtreibungen durchführt
Rainer Kimmig, Direktor der Essener Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, der keine Abtreibungen durchführt
Humanistische Argumentation: Rainer Kimmig, Direktor der Essener Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Foto: IMAGO / Funke Foto Services
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Wenn sich ein Klinikchef gegen Abtreibungen stellt

„Das kann ich nicht“: Der Chef einer Essener Uniklinik findet deutliche Worte zum Thema Schwangerschaftsabbrüche. Prompt hat er eine feministische Demo vor dem Krankenhaus stehen. Und jetzt?

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Humanistische Argumentation: Rainer Kimmig, Direktor der Essener Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Foto: IMAGO / Funke Foto Services
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