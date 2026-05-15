Brünn ist eine historische Chance – trotz Prager Störmanöver

Zum Sudetendeutschen Tag in Brünn steht Bayern mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an der Seite der Landsmannschaft (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Ute Wessels

Manchmal genügt ein einziger Parlamentsantrag, um zu zeigen, dass die Vergangenheit zwar vergangen, aber noch nicht ganz vorbei ist. Anders ist das Störmanöver von Tschechiens Regierung gegen den Sudetendeutschen Tag in Brünn nicht zu deuten. Ein Kommentar.