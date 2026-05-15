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Sudetendeutscher Tag: Der Brückenschlag, den Prag nicht wünscht

Sudetendeutscher Tag: Der Brückenschlag, den Prag nicht wünscht

Sudetendeutscher Tag: Der Brückenschlag, den Prag nicht wünscht

Nicht jedem in Prag gefällt das: Vertreter verschiedener Landsmannschaften präsentieren zum Sudetendeutschen Tag jedes Jahr Tracht und Fahnen (Archivbild).
Nicht jedem in Prag gefällt das: Vertreter verschiedener Landsmannschaften präsentieren zum Sudetendeutschen Tag jedes Jahr Tracht und Fahnen (Archivbild).
Vertreter verschiedener Landsmannschaften präsentieren zum Sudetendeutschen Tag jedes Jahr Tracht und Fahnen (Archivbild). Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
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Der Brückenschlag, den Prag nicht wünscht

Der Sudetendeutsche Tag in Brünn ist ein historisches Ereignis und Zeichen der Verständigung mit Tschechien. Doch ausgerechnet die Regierung in Prag sorgt für Misstöne. Das ficht die Veranstalter offenbar nicht an.

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Vertreter verschiedener Landsmannschaften präsentieren zum Sudetendeutschen Tag jedes Jahr Tracht und Fahnen (Archivbild). Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
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