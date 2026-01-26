Der brisante Hintergrund des Anschlags auf den Verfassungsschutz-Chef

Das Anschlags-Opfer, Bremens Verfassungsschutz-Chef Thorge Koehler, und die Großdemo gegen Rechts, hinter der die Interventionistische Linke steckte. Fotos: picture alliance (2)/ dpa | Sina Schuldt & Eibner-Pressefoto | Fabian Steffens

Der Anschlag auf das Privathaus des Bremer Verfassungsschutz-Chefs steht offenbar im Zusammenhang mit der Enttarnung eines V-Manns bei der Interventionisten Linken. Die wiederum steckt hinter einer in den Medien gefeierten Großdemo gegen Rechts.