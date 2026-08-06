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Liberale plakatieren auf Türkisch: Wollen Sie die deutschen Wähler verprellen, Herr FDP-Generalsekretär?

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Liberale plakatieren auf Türkisch: Wollen Sie die deutschen Wähler verprellen, Herr FDP-Generalsekretär?

Mit diesem Plakat wirbt die FDP um türkischstämmige Wähler.
Mit diesem Plakat wirbt die FDP um türkischstämmige Wähler.
Mit diesem Plakat wirbt die FDP um türkischstämmige Wähler. Foto: Hauke/JF
JF-Plus Icon Premium Liberale plakatieren auf Türkisch
 

Wollen Sie die deutschen Wähler verprellen, Herr FDP-Generalsekretär?

Im Berliner Abgeordnetenhaus-Wahlkampf wirbt die FDP mit Plakaten ausschließlich auf Türkisch. Im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT erklärt Generalsekretär Peter Langer, was die Liberalen mit der Kampagne bezwecken.

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Mit diesem Plakat wirbt die FDP um türkischstämmige Wähler. Foto: Hauke/JF
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