Wenn 53 Richter ein AfD-Verbot fordern

53 Richter fordern die Bundesregierung auf, die AfD verbieten zu lassen. Foto: picture alliance / Chromorange | Michael Bihlmayer

Wie unabhängig ist die deutsche Justiz? Unter den Juristen, die den Bundestag zur Einleitung eines AfD-Verbots auffordern, sind laut einer JF-Auswertung auch 53 Richter und sieben Staatsanwälte. Das erschüttert das Vertrauen in den Rechtsstaat zutiefst.