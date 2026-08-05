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Rechtsstaat: Wenn 53 Richter ein AfD-Verbot fordern

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53 Richter fordern die Bundesregierung auf, ein AfD-Verbot einzuleiten
53 Richter fordern die Bundesregierung auf, ein AfD-Verbot einzuleiten
53 Richter fordern die Bundesregierung auf, die AfD verbieten zu lassen. Foto: picture alliance / Chromorange | Michael Bihlmayer
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Wenn 53 Richter ein AfD-Verbot fordern

Wie unabhängig ist die deutsche Justiz? Unter den Juristen, die den Bundestag zur Einleitung eines AfD-Verbots auffordern, sind laut einer JF-Auswertung auch 53 Richter und sieben Staatsanwälte. Das erschüttert das Vertrauen in den Rechtsstaat zutiefst.

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53 Richter fordern die Bundesregierung auf, die AfD verbieten zu lassen. Foto: picture alliance / Chromorange | Michael Bihlmayer
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