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Nach Invasion von Ceuta: Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten: Untergang oder „Festung Europa“

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Das Bild zeigt Migranten in Ceuta. Die Forderung nach einer „Festung Europa“ wird immer populärer.
Das Bild zeigt Migranten in Ceuta. Die Forderung nach einer „Festung Europa“ wird immer populärer.
Afrikanische Migranten in Ceuta: Spanische Regierung half ihren Bürgern nicht. Foto: IMAGO / Europa Press
JF-Plus Icon Premium Nach Invasion von Ceuta
 

Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten: Untergang oder „Festung Europa“

Der Ansturm auf Ceuta war für die Eingeborenen traumatisch. Alleingelassen von der eigenen Regierung, mussten sie sich vor den einfallenden Horden verstecken. Es braucht sofort eine „Festung Europa“.   Von Michael Paulwitz.

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Afrikanische Migranten in Ceuta: Spanische Regierung half ihren Bürgern nicht. Foto: IMAGO / Europa Press
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