Deutsche wollen die Brandmauer fallen sehen

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BERLIN. Eine relative Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass die Brandmauer gegenüber der AfD abgeschafft werden soll. Insgesamt sind laut einer Umfrage 36 Prozent gegen einen prinzipiellen Ausschluss der Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla, während 30 Prozent für ihre Beibehaltung sind, wie aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa hervorgeht.

Nur unter den Anhängern der Grünen (56 Prozent), der Linkspartei (53 Prozent) und der SPD (51 Prozent) gibt es jeweils eine Mehrheit für die Brandmauer. Dagegen sind mit 67 Prozent einzig die AfD-Unterstützer mehrheitlich gegen die Ausgrenzung. Relativ gesehen sprechen sich Wähler der Union mit 37 zu 34 Prozent, die der FDP mit 44 zu 18 Prozent und die des BSW mit 45 zu 18 Prozent mehrheitlich für das Abschaffen der Brandmauer aus.

Zudem sind 36 Prozent der Bürger der Meinung, dass der Ausschluss der AfD die Partei stärkt. Dagegen denken 18 Prozent, dass er sie schwächt. 23 Prozent gehen davon aus, dass die Brandmauer ihr weder hilft noch schadet.

Weder Brandmauer noch Verbot

Mit 45 Prozent ist knapp die Hälfte der Befragten gegen ein Verbot der AfD, während 36 Prozent dafür sind. Am stärksten sprechen sich die Unterstützer der Grünen mit 73 Prozent für ein Verbot aus, gefolgt von der Linkspartei mit 66 Prozent und der SPD mit 58 Prozent.

Gegen ein Verbot der Partei sind vor allem AfD-Anhänger mit 83 Prozent – wobei elf Prozent dafür sind. Auch die Mehrheit der Wähler des BSW ist mit 56 Prozent gegen ein Verbot. Relativ gesehen lehnen auch Unterstützer der CDU/CSU mit 44 zu 42 Prozent und die der FDP mit 47 zu 31 Prozent ein Verbot ab.

Reformkonzept der Regierung wird nicht überzeugen

Weiter halten 61 Prozent der Deutschen es für unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung ein Reformkonzept verabschieden wird, das die Mehrheit der Wähler überzeugen wird. Nur 26 Prozent gehen davon aus, dass das Konzept gut ankommen wird.

Laut der aktuellen Sonntagsfrage kommt die AfD auf 29 Prozent, die Union steigt im Vergleich zur vergangenen Sonntagsfrage um 0,5 Prozentpunkte auf 22 Prozent, die Grünen bleiben bei 13 Prozent. Die SPD sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 12 Prozent, die Linkspartei kommt weiter auf 10,5 Prozent, die FDP auf vier Prozent und das BSW auf 3,5 Prozent. (mas)