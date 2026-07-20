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Erinnerungspolitik: Das schwierige Erbe des 20. Juli

Erinnerungspolitik: Das schwierige Erbe des 20. Juli

Erinnerungspolitik: Das schwierige Erbe des 20. Juli

Ein Soldat des Wachbataillons der Bundeswehr steht am 20. Juli 2014 im Bendlerblock in Berlin neben einer Gedenktafel für die erschossenen Widerstandskämpfer des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944. Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag der Ermordung der Widerstandskämpfer nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler, legteder Bundespräsident einen Kranz nieder. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Ein Soldat des Wachbataillons der Bundeswehr steht am 20. Juli 2014 im Bendlerblock in Berlin neben einer Gedenktafel für die erschossenen Widerstandskämpfer des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944. Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag der Ermordung der Widerstandskämpfer nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler, legteder Bundespräsident einen Kranz nieder. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Ein Soldat des Wachbataillons der Bundeswehr neben einer Gedenktafel für die erschossenen Widerstandskämpfer des 20. Juli: Erinngerungspolitik erhitzt seit jeher die Gemüter. Foto: picture alliance / dpa | Wolfgang Kumm
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Das schwierige Erbe des 20. Juli

Was bedeutet der 20. Juli heute? Zwischen Staatsakt, Gelöbnis und Traditionspflege erinnert die Bundeswehr an den konservativen Widerstand gegen Hitler.

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Ein Soldat des Wachbataillons der Bundeswehr neben einer Gedenktafel für die erschossenen Widerstandskämpfer des 20. Juli: Erinngerungspolitik erhitzt seit jeher die Gemüter. Foto: picture alliance / dpa | Wolfgang Kumm
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