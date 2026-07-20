20. Juli 1944: „Für Deutschland aufrecht in den Tod“

Einmarsch des „Stahlhelm“ in Berlin am 5. März 1933 (vorne rechts der spätere 20. Juli-Kämpfer Hans Jürgen Graf von Blumenthal): „Demonstration gegenüber der NSDAP“. Foto: Mauritius Images

Am 20. Juli 1944 erhoben sich Teile der Wehrmacht gegen Hitler. Immer wieder wird dem rechten Widerstand vorgeworfen, sich erst zum Schluß gegen den Diktator gewandt zu haben. Ein Gegenbeispiel ist der Offizier und deutschnationale Stahlhelmer Hans Jürgen Graf von Blumenthal, über den dessen Enkel berichtet.