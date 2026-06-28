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Nächste Rüstungsprojekt vor dem Aus: Wie verlässlich ist Frankreich als Partner?

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Nächste Rüstungsprojekt vor dem Aus: Wie verlässlich ist Frankreich als Partner?

2026-06-17 11:23:13 LOHHEIDE  Ein Leopard-2-Panzer während der Militärübung Fighter Lion auf einem Truppenübungsplatz in Deutschland. Die größte Heeresübung des Jahres 2026 konzentriert sich auf die Verteidigung der Niederlande und des NATO-Gebiets in einer sich wandelnden Sicherheitslage. Frankreich und Deutschland streiten aktuell. VINCENT JANNINK
2026-06-17 11:23:13 LOHHEIDE  Ein Leopard-2-Panzer während der Militärübung Fighter Lion auf einem Truppenübungsplatz in Deutschland. Die größte Heeresübung des Jahres 2026 konzentriert sich auf die Verteidigung der Niederlande und des NATO-Gebiets in einer sich wandelnden Sicherheitslage. Frankreich und Deutschland streiten aktuell. VINCENT JANNINK
Ein Leopard 2-Panzer bei einer Übung: Nächstes Rüstungsprojekt mit Paris steht auf der Kippe. Foto: picture alliance / ANP | Vincent Jannink
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Wie verlässlich ist Frankreich als Partner?

Frankreich plant, Deutschland zahlt? Beim Kampfpanzerprojekt MGCS wächst der Ärger über nationale Alleingänge und unklare Führungsansprüche. Dabei wäre ein Scheitern verheerend.

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Ein Leopard 2-Panzer bei einer Übung: Nächstes Rüstungsprojekt mit Paris steht auf der Kippe. Foto: picture alliance / ANP | Vincent Jannink
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