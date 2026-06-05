Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Bundesregierung hält an Bas‘ „Einheitsbraun“-Aussage fest

JF-Exklusiv: Bundesregierung hält an Bas‘ „Einheitsbraun“-Aussage fest

JF-Exklusiv: Bundesregierung hält an Bas‘ „Einheitsbraun“-Aussage fest

Bärbel Bas hat Grund zum Strahlen: Die Bundesregierung distanziert sich nicht von ihrer „Einheitsbraun“-Beleidigung.
Bärbel Bas hat Grund zum Strahlen: Die Bundesregierung distanziert sich nicht von ihrer „Einheitsbraun“-Beleidigung.
Bärbel Bas hat Grund zum Strahlen: Die Bundesregierung distanziert sich nicht von ihrer „Einheitsbraun“-Beleidigung. Foto: picture alliance/dpa | Bodo Schackow
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Bundesregierung hält an Bas‘ „Einheitsbraun“-Aussage fest

Die Bundesregierung bleibt dabei: Sie müsse sich mit Zuwanderung gegen das „Einheitsbraun“ der Einheimischen wehren. Auch auf AfD-Nachfrage im Bundestag will sie sich von der Bas-Aussage nicht distanzieren, wie die JF erfuhr.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bärbel Bas hat Grund zum Strahlen: Die Bundesregierung distanziert sich nicht von ihrer „Einheitsbraun“-Beleidigung. Foto: picture alliance/dpa | Bodo Schackow
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles