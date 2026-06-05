Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Bürobedarf
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Interview: Bestsellerautor Harald Martenstein warnt: „SPD öffnet autoritärem Regime die Tür“

Interview: Bestsellerautor Harald Martenstein warnt: „SPD öffnet autoritärem Regime die Tür“

Interview: Bestsellerautor Harald Martenstein warnt: „SPD öffnet autoritärem Regime die Tür“

Harald Martenstein
Harald Martenstein
Ex-Linker Martenstein: „Das hätte ich der Sozialdemokratie niemals zugetraut“, Foto: picture alliance/dpa, Frank May
JF-Plus Icon Premium Interview
 

Bestsellerautor Harald Martenstein warnt: „SPD öffnet autoritärem Regime die Tür“

Seine fulminante Rede beim AfD-Verbotsprozess im Hamburger Thalia-Theater hat ihn endgültig zum Star gemacht. In der großen JF-Jubiläumsausgabe warnt Bestsellerautor Harald Martenstein, die Linke sei dabei, in Deutschland ein autoritäres Regime einzuführen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ex-Linker Martenstein: „Das hätte ich der Sozialdemokratie niemals zugetraut“, Foto: picture alliance/dpa, Frank May
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles