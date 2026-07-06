Was der Parteitag in Erfurt für die AfD bedeutet

Alice Weidel und das Netzwerk des Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier können ihren Einfluss in der AfD auf Kosten von Co-Sprecher Tino Chrupalla weiter ausbauen. Das liegt auch an unnötigen Fehlern des Sachsen. Der Weg zu einer Einzelspitze ist jetzt geebnet. Eine Analyse von Henning Hoffgaard.