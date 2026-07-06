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Machtverhältnisse in der AfD: Was der Parteitag in Erfurt für die AfD bedeutet

Machtverhältnisse in der AfD: Was der Parteitag in Erfurt für die AfD bedeutet

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Tino Chrupalla und Alice Weidel: Die Machtverhältnisse sind geklärt. Foto: picture alliance / REUTERS | Karina Hessland. AfD.
Tino Chrupalla und Alice Weidel: Die Machtverhältnisse sind geklärt. Foto: picture alliance / REUTERS | Karina Hessland. AfD.
Tino Chrupalla und Alice Weidel: Die Machtverhältnisse sind geklärt. Foto: picture alliance / REUTERS | Karina Hessland
JF-Plus Icon Premium Machtverhältnisse in der AfD
 

Was der Parteitag in Erfurt für die AfD bedeutet

Alice Weidel und das Netzwerk des Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier können ihren Einfluss in der AfD auf Kosten von Co-Sprecher Tino Chrupalla weiter ausbauen. Das liegt auch an unnötigen Fehlern des Sachsen. Der Weg zu einer Einzelspitze ist jetzt geebnet. Eine Analyse von Henning Hoffgaard.

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Tino Chrupalla und Alice Weidel: Die Machtverhältnisse sind geklärt. Foto: picture alliance / REUTERS | Karina Hessland
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