Sind Sie der mächtigste Mann der AfD, Herr Münzenmaier?

Sebastian Münzenmaier gilt als einer der einflussreichsten Männer in der AfD. Auf dem jüngsten Parteitag gewinnt sein Netzwerk weiter an Einfluss. Im Interview mit der JUNGEN FREIHEIT weist er Behauptungen, er sei ein Strippenzieher, allerdings zurück – und spricht über eine mögliche Einzelspitze der Partei.