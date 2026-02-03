Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Free Maja“: BKA warnt in Geheimpapier vor Unruhen wegen „Hammerbande“-Urteil

„Free Maja“: BKA warnt in Geheimpapier vor Unruhen wegen „Hammerbande“-Urteil

„Free Maja“: BKA warnt in Geheimpapier vor Unruhen wegen „Hammerbande“-Urteil

Der schwarze Block führt den „Free Maja“-Protest in Hamburg an: In mehreren deutschen Städten sollen Solidaritätskundgebungen mit Simeon T. stattfinden. Der sich als "nicht-binär" bezeichnende Linksextremist steht im Verdacht, als Teil der Hammerbande Touristen und angebliche Rechtsextremisten schwer verletzt zu haben. (Themenbild)
Der schwarze Block führt den „Free Maja“-Protest in Hamburg an: In mehreren deutschen Städten sollen Solidaritätskundgebungen mit Simeon T. stattfinden. Der sich als "nicht-binär" bezeichnende Linksextremist steht im Verdacht, als Teil der Hammerbande Touristen und angebliche Rechtsextremisten schwer verletzt zu haben. (Themenbild)
Der schwarze Block führt den „Free Maja“-Protest in Hamburg an: In mehreren deutschen Städten sollen Solidaritätskundgebungen mit Simeon T. stattfinden. Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz
JF-Plus Icon Premium „Free Maja“
 

BKA warnt in Geheimpapier vor Unruhen wegen „Hammerbande“-Urteil

Eine Entscheidung mit Sprengkraft: Am Vortag des Urteils gegen den mutmaßlichen „Hammerbande“-Terroristen Simeon T. warnt das BKA vor Attacken auf ungarische Auslandsvertretungen. Der JUNGEN FREIHEIT liegt ein internes Schreiben vor.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der schwarze Block führt den „Free Maja“-Protest in Hamburg an: In mehreren deutschen Städten sollen Solidaritätskundgebungen mit Simeon T. stattfinden. Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles