BKA warnt vor Angriffen auf Polizisten im Privatleben

„Antifa in die Offensive“: Die Linksextremisten drohen offen mit Gewalt. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Nikos Kanistras

In einem geheimen Dokument, das der JF vorliegt, weist das BKA auf ein Drohschreiben der Antifa hin. In diesem fordern die Linksextremisten dazu auf, Privatadressen von Polizisten zu sammeln. Sind Beamte in Gefahr?