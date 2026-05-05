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„Bullen haben Adressen“: BKA warnt vor Angriffen auf Polizisten im Privatleben

„Bullen haben Adressen“: BKA warnt vor Angriffen auf Polizisten im Privatleben

„Bullen haben Adressen“: BKA warnt vor Angriffen auf Polizisten im Privatleben

Das BKA hat die Antifa im Visier.
Das BKA hat die Antifa im Visier.
„Antifa in die Offensive“: Die Linksextremisten drohen offen mit Gewalt. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Nikos Kanistras
JF-Plus Icon Premium „Bullen haben Adressen“
 

BKA warnt vor Angriffen auf Polizisten im Privatleben

In einem geheimen Dokument, das der JF vorliegt, weist das BKA auf ein Drohschreiben der Antifa hin. In diesem fordern die Linksextremisten dazu auf, Privatadressen von Polizisten zu sammeln. Sind Beamte in Gefahr?

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„Antifa in die Offensive“: Die Linksextremisten drohen offen mit Gewalt. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Nikos Kanistras
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