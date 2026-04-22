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Vorzeitige Haftentlassung: Lina E., die Justiz und ein schlimmer Verdacht

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Antifa-Bonus für Gewalttaten? Lina E. vor Gericht.
Antifa-Bonus für Gewalttaten? Lina E. vor Gericht.
Antifa-Bonus für Gewalttaten? Lina E. mit ihrem Anwalt vor Gericht. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
JF-Plus Icon Premium Vorzeitige Haftentlassung
 

Lina E., die Justiz und ein schlimmer Verdacht

Für ihre schweren Verbrechen erhielt Lina E. ohnehin eine milde Strafe. Ein Jahr, nachdem die Anführerin der Hammerbande ins Gefängnis musste, soll sie nun schon wieder freikommen. Es drängt sich ein erschütternder Verdacht auf, der schon seit dem Urteil besteht. Ein Kommentar.

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Antifa-Bonus für Gewalttaten? Lina E. mit ihrem Anwalt vor Gericht. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
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