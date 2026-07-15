Mehr als die Hälfte der Unions-Wähler würde keinen Wahlkampf für eigene Partei machen

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BERLIN. Mehr als die Hälfte der Unions-Wähler hat kein Interesse daran, für die CDU oder CSU im Wahlkampf zu werben. Während sich laut einer Umfrage 25 Prozent beteiligen würden, lehnen 53 Prozent der Unions-Anhänger diesen Schritt ab, berichtete das Meinungsforschungsinstitut Insa.

Lediglich die Anhänger der FDP würden mit 57 Prozent noch weniger den Wahlkampf der Partei, die sie selbst wählen, unterstützen. 25 Prozent würden helfen. Am stärksten ist mit 38 Prozent die Unterstützung bei den AfD-Wählern. Gleichzeitig lehnen ebenfalls 38 Prozent von ihnen die Hilfe ab. Bei allen anderen Parteien übersteigt der Anteil derer, die die Partei nicht unterstützen würden, den Teil, der den Politikern beistehen würde.

Wer beschäftigt sich am meisten mit Politik?

Zudem beschäftigen sich Insa zufolge 62 Prozent der Deutschen häufig und 33 Prozent selten oder nie mit politischen Themen. Am wenigsten beschäftigen sich Wähler der FDP mit Politik. Während 59 Prozent angeben, dies häufig zu tun, befassen sich 39 Prozent selten mit diesen Themen. Ihnen folgen Wähler der Linkspartei mit 65 Prozent zu 33 Prozent und die der Grünen mit 69 Prozent zu 28 Prozent.

Am häufigsten setzen sich mit 74 Prozent AfD-Unterstützer mit der Politik auseinander. Nur 24 Prozent geben an, dies nicht zu tun. Ihnen folgen die Anhänger der SPD mit 73 Prozent zu 27 Prozent.

AfD-Anhänger fordern: keine Koalition mit Union

Weiter gab die relative Mehrheit von 25 Prozent der AfD-Anhänger dem Meinungsforschungsinstitut an, dass die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla weder mit der Union noch mit der SPD noch mit den Grünen, der Linkspartei, dem BSW oder der FDP koalieren soll.

Am häufigsten wünschen sich die Anhänger der CDU und CSU mit 36 Prozent eine Zusammenarbeit ihrer Parteien mit der SPD. Ebenfalls wollen 36 Prozent der BSW-Unterstützer eine Koalition mit der Linkspartei. Deren Anhänger wünschen sich wiederum mit 38 Prozent einen Zusammenschluss mit den Grünen, ebenso wie 40 Prozent der Wähler der SPD. (mas)