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JF-Interview zu Sachsen-Anhalt: Fraktion vor der Spaltung? Erstmals spricht ein CDU-Abgeordneter

JF-Interview zu Sachsen-Anhalt: Fraktion vor der Spaltung? Erstmals spricht ein CDU-Abgeordneter

JF-Interview zu Sachsen-Anhalt: Fraktion vor der Spaltung? Erstmals spricht ein CDU-Abgeordneter

Der CDU-Abgeordnete im sachsen-anhaltischen Landtag Alexander Räuscher hält nichts von der AfD, aber auch nichts von der Brandmauer.
Der CDU-Abgeordnete im sachsen-anhaltischen Landtag Alexander Räuscher hält nichts von der AfD, aber auch nichts von der Brandmauer.
Der CDU-Abgeordnete im sachsen-anhaltischen Landtag, Alexander Räuscher, hält nichts von der AfD, aber auch nichts von der Brandmauer. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert
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Fraktion vor der Spaltung? Erstmals spricht ein CDU-Abgeordneter

„Wenn wir selbst entscheiden könnten, wäre die Brandmauer längst weg“, sagt Sachsen-Anhalts CDU-Abgeordneter Alexander Räuscher im JF-Interview. Steht seine Fraktion vor der Spaltung? Er glaubt an eine weitere Volte: SPD und Linke könnten AfD-Mann Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen.

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Der CDU-Abgeordnete im sachsen-anhaltischen Landtag, Alexander Räuscher, hält nichts von der AfD, aber auch nichts von der Brandmauer. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert
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