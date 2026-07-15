Fraktion vor der Spaltung? Erstmals spricht ein CDU-Abgeordneter

Der CDU-Abgeordnete im sachsen-anhaltischen Landtag, Alexander Räuscher, hält nichts von der AfD, aber auch nichts von der Brandmauer. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

„Wenn wir selbst entscheiden könnten, wäre die Brandmauer längst weg“, sagt Sachsen-Anhalts CDU-Abgeordneter Alexander Räuscher im JF-Interview. Steht seine Fraktion vor der Spaltung? Er glaubt an eine weitere Volte: SPD und Linke könnten AfD-Mann Siegmund zum Ministerpräsidenten wählen.