Eine Moschee als Kolonialdenkmal

Das Minarett der Großen Moschee von Paris: Heute soll sie für „interreligiösen Dialog“ stehen. Foto: picture alliance / | Daniel Kalker

Mit großem Pomp wurde am 15. Juli 1926 die Große Moschee von Paris eröffnet. Nur wenige wissen heute, dass sie vor allem der Ehrung von Kolonialsoldaten diente – und dass sie schon damals Frankreich spaltete. Von Karlheinz Weißmann.