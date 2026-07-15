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Vor 100 Jahren eröffnet: Eine Moschee als Kolonialdenkmal

Vor 100 Jahren eröffnet: Eine Moschee als Kolonialdenkmal

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Das Minarett der Großen Moschee von Paris: Heute soll sie für „interreligiösen Dialog“ stehen. (Themenbild)
Das Minarett der Großen Moschee von Paris: Heute soll sie für „interreligiösen Dialog“ stehen. (Themenbild)
Das Minarett der Großen Moschee von Paris: Heute soll sie für „interreligiösen Dialog“ stehen. Foto: picture alliance / | Daniel Kalker
JF-Plus Icon Premium Vor 100 Jahren eröffnet
 

Eine Moschee als Kolonialdenkmal

Mit großem Pomp wurde am 15. Juli 1926 die Große Moschee von Paris eröffnet. Nur wenige wissen heute, dass sie vor allem der Ehrung von Kolonialsoldaten diente – und dass sie schon damals Frankreich spaltete. Von Karlheinz Weißmann.

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Das Minarett der Großen Moschee von Paris: Heute soll sie für „interreligiösen Dialog“ stehen. Foto: picture alliance / | Daniel Kalker
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