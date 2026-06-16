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Staatsschutz ermittelt: 20 Linke schlagen Jugendliche in Dresden brutal zusammen

Staatsschutz ermittelt: 20 Linke schlagen Jugendliche in Dresden brutal zusammen

Staatsschutz ermittelt: 20 Linke schlagen Jugendliche in Dresden brutal zusammen

Linke. Ein Junge wird von zwei Altersgenossen verprügelt (Symbolbild): Die Zahl der Fälle schwerer oder gefährlicher Körperverletzung stieg um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies ist nur eine neue Zahl zum Thema Gewaltkriminalität. (Themenbild/Symbolbild)
Linke. Ein Junge wird von zwei Altersgenossen verprügelt (Symbolbild): Die Zahl der Fälle schwerer oder gefährlicher Körperverletzung stieg um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies ist nur eine neue Zahl zum Thema Gewaltkriminalität. (Themenbild/Symbolbild)
Die Verdächtigen konnten ausgeforscht worden sein, Behörden ermitteln im linken Spektrum. (Symbolbild): Die Zahl der Fälle schwerer oder gefährlicher Körperverletzung stieg um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Foto: IMAGO / serienlicht
Staatsschutz ermittelt
 

20 Linke schlagen Jugendliche in Dresden brutal zusammen

In Dresden prügeln 20 Täter auf zwei Jugendliche ein und demütigen sie. Die Opfer müssen ins Krankenhaus. Der Staatsschutz ermittelt und vermutet eine Tat aus dem linken Spektrum.
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DRESDEN. Zwei 15 Jahre alte Jugendliche sind vergangenes Wochenende in Dresden von einer Gruppe aus etwa 20 Personen brutal angegriffen, geschlagen und getreten worden. Beide erlitten Verletzungen und mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei vermutet Täter aus dem linken Spektrum. Der Angriff ereignete sich mitten am Tag, gegen 17.35 Uhr, in der Dresdner Heide.

Linke Verdächtige waren teilweise bewaffnet

Nach der Attacke forderten einige Angreifer einen der beiden Jugendlichen auf, sein T-Shirt auszuziehen. Anschließend malten sie ihm zwei Schriftzüge auf den Oberkörper. Welche Schriftzüge es waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Beamte konnten wenig später drei Tatverdächtige stellen. Es handelt sich um drei 16 Jahre alte Jugendliche mit deutscher Staatsbürgerschaft.

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Einer der Verdächtigen hatte ein Klappmesser bei sich. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einer politisch motivierten Tat aus. Aufgrund der Tatumstände vermuten die Ermittler einen Hintergrund im linken Spektrum. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (rr)

Die Verdächtigen konnten ausgeforscht worden sein, Behörden ermitteln im linken Spektrum. (Symbolbild): Die Zahl der Fälle schwerer oder gefährlicher Körperverletzung stieg um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Foto: IMAGO / serienlicht
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