20 Linke schlagen Jugendliche in Dresden brutal zusammen

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DRESDEN. Zwei 15 Jahre alte Jugendliche sind vergangenes Wochenende in Dresden von einer Gruppe aus etwa 20 Personen brutal angegriffen, geschlagen und getreten worden. Beide erlitten Verletzungen und mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei vermutet Täter aus dem linken Spektrum. Der Angriff ereignete sich mitten am Tag, gegen 17.35 Uhr, in der Dresdner Heide.

Linke Verdächtige waren teilweise bewaffnet

Nach der Attacke forderten einige Angreifer einen der beiden Jugendlichen auf, sein T-Shirt auszuziehen. Anschließend malten sie ihm zwei Schriftzüge auf den Oberkörper. Welche Schriftzüge es waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Beamte konnten wenig später drei Tatverdächtige stellen. Es handelt sich um drei 16 Jahre alte Jugendliche mit deutscher Staatsbürgerschaft.

Einer der Verdächtigen hatte ein Klappmesser bei sich. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einer politisch motivierten Tat aus. Aufgrund der Tatumstände vermuten die Ermittler einen Hintergrund im linken Spektrum. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (rr)