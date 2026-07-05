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Lehren aus dem Einsatzwochenende: Von Erfurt lernen heißt siegen lernen

Lehren aus dem Einsatzwochenende: Von Erfurt lernen heißt siegen lernen

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Einsatzkräfte der Thüringer Polizei: schützten in Erfurt den AfD-Parteitag vor linksextremen Übergriffen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vasily Krestyaninov
Einsatzkräfte der Thüringer Polizei: schützten in Erfurt den AfD-Parteitag vor linksextremen Übergriffen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vasily Krestyaninov
Einsatzkräfte der Thüringer Polizei: bewiesen am Wochenende Stärke. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vasily Krestyaninov
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Von Erfurt lernen heißt siegen lernen

Nur mit Hilfe eines gigantischen Aufgebots an Polizei konnte der AfD-Parteitag an diesem Wochenende in Thüringens Hauptstadt stattfinden. Die entscheidende Lehre lautet: Der Staat kann viel, wenn die politisch Verantwortlichen nur wollen. Ein Kommentar von Christian Vollradt.

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Einsatzkräfte der Thüringer Polizei: bewiesen am Wochenende Stärke. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vasily Krestyaninov
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