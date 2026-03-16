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Sprachprobleme: Auch in Bayern fallen immer mehr Polizeibewerber durch den Deutschtest

Sprachprobleme: Auch in Bayern fallen immer mehr Polizeibewerber durch den Deutschtest

Sprachprobleme: Auch in Bayern fallen immer mehr Polizeibewerber durch den Deutschtest

Vereidigung bei der bayerischen Landespolizei
Vereidigung bei der bayerischen Landespolizei
Vereidigung bayerischer Polizisten: Sie haben es durch den Aufnahmetest geschafft. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum
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Auch in Bayern fallen immer mehr Polizeibewerber durch den Deutschtest

Ende Februar sorgte Berlin für Negativschlagzeilen, weil dort ein großer Teil der Polizeibewerber durch den Deutschtest rasselt. Nun erfuhr die JF: Ein Bundesland mit einem vermeintlich hohen Bildungsstandard hat ein ähnliches Problem.

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