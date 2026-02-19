Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nicht selten sind NGOs, die aus dem Bundestat „Demokratie leben!" gefördert werden, linksradikale Organisationen. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow
Über die Kommunen: So verhindert die AfD die Förderung linker NGOs

Was CDU und CSU auf Bundebene versprachen, aber nicht hielten, will die AfD nun durch Arbeit in den Kommunen erreichen: Das Ende der Förderung linksradikaler NGOs. Die Tricks aus einem Leitfaden, der der JF vorliegt, hatten bereits Erfolg.

Nicht selten sind NGOs, die aus dem Bundestat „Demokratie leben!“ gefördert werden, linksradikale Organisationen. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow
