Über die Kommunen: So verhindert die AfD die Förderung linker NGOs

Nicht selten sind NGOs, die aus dem Bundestat „Demokratie leben!“ gefördert werden, linksradikale Organisationen. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow

Was CDU und CSU auf Bundebene versprachen, aber nicht hielten, will die AfD nun durch Arbeit in den Kommunen erreichen: Das Ende der Förderung linksradikaler NGOs. Die Tricks aus einem Leitfaden, der der JF vorliegt, hatten bereits Erfolg.