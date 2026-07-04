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250 Jahre Unabhängigkeitserklärung: Stete Skepsis gegen die Obrigkeiten prägen die USA

250 Jahre Unabhängigkeitserklärung: Stete Skepsis gegen die Obrigkeiten prägen die USA

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Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung: Die USA lösten sich vom Britischen Empire.
Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung: Die USA lösten sich vom Britischen Empire.
Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung: Die USA lösten sich vom Britischen Empire. Foto: picture alliance / imageBROKER | BAO
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Stete Skepsis gegen die Obrigkeiten prägen die USA

Vor 250 Jahren verkündeten die USA ihre Unabhängigkeit. Die abtrünnigen Kolonien übertrumpften das British Empire und heute stehen die Vereinigten Staaten nicht nur als Weltpioniere des technischen Fortschritts da. Ihr politisches Selbstverständnis hält für Europa manch Lehrstunde bereit.

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Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung: Die USA lösten sich vom Britischen Empire. Foto: picture alliance / imageBROKER | BAO
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