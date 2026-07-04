Stete Skepsis gegen die Obrigkeiten prägen die USA

Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung: Die USA lösten sich vom Britischen Empire. Foto: picture alliance / imageBROKER | BAO

Vor 250 Jahren verkündeten die USA ihre Unabhängigkeit. Die abtrünnigen Kolonien übertrumpften das British Empire und heute stehen die Vereinigten Staaten nicht nur als Weltpioniere des technischen Fortschritts da. Ihr politisches Selbstverständnis hält für Europa manch Lehrstunde bereit.