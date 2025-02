Wegen AfD-Hilfe: Merz bedroht nun sogar Musks Tesla-Werk

Anzeige

NEUBRANDENBURG. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat angekündigt, daß Elon Musk mit scharfen Konsequenzen rechnen müsse, falls er Kanzler werde. Dem amerikanischen Wall Street Journal sagte der CDU-Chef, die Unterstützung des Milliardärs „kann nicht unangefochten bleiben“.

Auf die Frage, ob die Konsequenzen, mit denen Musk nach der Wahl rechnen muß, Auswirkungen auf Tesla haben könnten, dessen einzige europäische Gigafactory sich in Grünheide bei Berlin befindet, sagte Merz: „Ich lasse die Konsequenzen bewußt vorerst offen.“

Wie er genau gegen Musk vorgehen werde, wollte Merz der US-Zeitung auch darüber hinaus nicht verraten: „Es kann eine politische Reaktion sein. Es kann eine rechtliche Antwort sein. Ich möchte das nach diesem Wahlkampf in Ruhe analysieren“, sagte der CDU-Chef. Merz führte das Interview mit dem WSJ in einem Büro in der mecklenburg-vorpommerschen Stadt Neubrandenburg.

Merz will Musks Hilfe genau untersuchen

Der CDU-Chef betonte, die Intensität des Aufschwungs, zu dem Musk der AfD verholfen habe, gehe weit über die übliche Unterstützung hinaus, die europäische Politiker ihren politischen Verbündeten oft über die Grenzen hinweg gewähren. Er forderte eine genaue Untersuchung des Vorgangs.

Musk hatte die AfD in einem Gastbeitrag für die Welt als „Rettung Deutschlands“ bezeichnet. Außerdem unterhielt er sich mit deren Spitzenkandidatin Alice Weidel in einem Videotalk über weitgehend unpolitische Themen. Beim Parteitag der AfD ließ er sich dann zuschalten und sprach zu den Delegierten.

Spricht Merz Vance auf Musk an?

„Es ist Wahlkampfunterstützung“, so Merz. Ob die AfD dadurch auch finanziell profitiert habe, „muß untersucht werden“. Der Kanzlerkandidat: „Daß jemand von außerhalb Europas auf diese Weise in einen nationalen Wahlkampf eingreift, ist neu“, empörte er sich.

Die Frage, ob er sich darüber auch bei US-Vizepräsident JD Vance beschweren wolle, wenn dieser jetzt zur Münchner Sicherheitskonferenz kommt, wollte der CDU-Politiker nicht beantworten. Er sagte lediglich: „Ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen.“ (fh)